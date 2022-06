Lavavajillas: ¡El mejor no siempre es el más caro!

Algunos electrodomésticos necesitan especial atención antes de su compra, tal es el caso del lavavajillas. Si no conocemos mucho del tema, si es la primera vez que compramos uno o si queremos un cambio cualitativo, muchas veces tendemos a comprar lo más caro, pensando que será lo mejor. No es así, al menos no necesariamente.

Por eso elaboramos este libro de ideas, con seis factores fundamentales que te ayudarán a eliminar variables y llegar al producto más adecuado a tus necesidades. Factores como la limpieza, el uso de energía, el tamaño, el

ruido, las características puntuales y, claro está, el precio, deben ser evaluados de acuerdo a cada caso, a cada casa.

Te invitamos a conocer a fondo este electrodoméstico mediante seis cocinas increíbles del catálogo de homify. ¡Adelante!