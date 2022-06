5 lavatorios pequeños pero encantadores

Este lavatorio tiene la medida ideal tanto en su estructura, como a su alrededor. Ni muy grande, ni muy chico, es perfecto para conseguir un baño fino, bonito y funcional.

Ubicar el toallero delante de la mesada y no a un costado, es una opción genial para conseguir que el entorno se mantenga libre y que la toalla no nos quite espacio visual. Si bien sabemos que muchas veces las toalla, o los accesorios textiles, consiguen brindarle una pizca simpática y bonita a la habitación, esto podemos generarlo jugando con las formas y colores de los envases de nuestras cremas y perfumes, la ubicación de los maquillajes o la distribución de los aparatos eléctricos como el secador de pelo, la planchita o la afeitadora eléctrica de tu marido. Eso sí, elegí bien qué favorece mejor el espacio y a qué suelen darle uso habitual, para no sobrecargarlo y que te quede un panorama prolijo.

También es muy común y queda super lindo, poner algunos caracoles y piedras traídas de las vacaciones con la familia. Tip: quedará mucho más bonito poner uno o dos sueltos, que muchos acumulados, ya que sino, perderían su belleza distintiva individual y podrían atraer mayor suciedad.