Un jardín de bajo mantenimiento y alto rendimiento

En el libro de ideas de hoy, les daremos 6 tips para tener un jardín espectacular, en el que trabajemos lo menos posible.

Tener jardín en casa es un privilegio cada vez más raro especialmente en ciudades grandes. Claro que no todos somos fanáticos de la jardinería y a veces ni siquiera se trata de una elección, simplemente no tenemos el tiempo para darles a nuestras plantas los cuidados que necesitan.

Si no queremos dedicarle un segundo de trabajo a nuestro jardín, el consejo sería contratar un jardinero, pero, hay tantas cosas que hacer en casa que el presupuesto no siempre alcanza para tercerizar ese tipo de cosas, y la verdad sea dicha, por lo general concentramos los gastos en el interior de nuestras casas, no en el exterior.

Por otro lado, es realmente una tristeza tener un jardín en casa, la posibilidad de conectar con la naturaleza y espacio para que jueguen los chicos y las mascotas y desaprovecharlo o tenerlo desprolijo. ¿Cuál será la solución? Fácil, tomar unos cuantos atajos que nos garanticen un jardín atractivo sin esclavizarnos.

Asumimos que si aún están con nosotros leyendo este artículo no son precisamente esos fanáticos de la jardinería y la botánica que llevan sus plantas a concursos donde compiten con otros expertos. Tampoco deben ser coleccionistas de orquídeas, por ejemplo, que disfrutan de cada instante que pasan con sus flores y conocen todos sus secretos. Muchísimo menos tendrán metros y metros de estantes rebosantes de bonsais que se dedicarán a podar durante varias horas cada día.

Este libro de ideas está pensado para nuestros amigos que sinceramente quieren tener un espacio exterior que puedan disfrutar a sus anchas, pero para quienes el trabajo invertido en tal espacio no cuenta como parte del placer. Siendo así, les aseguramos que no se sentirán defraudados y que estos pequeños trucos los ayudarán a tener un jardín prácticamente autosustentable.

Ya que estamos por entrar en materia, les compartimos este libro de ideas para un jardín espectacular todo el año.