Buenos vecinos: las claves del éxito

Si nos acabamos de mudar a un barrio y queremos conocer a los vecinos unas de las mejores, y más divertidas, opciones es organizar una fiesta para los vecinos o proponer una venta de garaje comunitaria, seguramente muchos de ellos tienen cosas que no utilizan e incentivarlos a venderlas será una buena manera de acercarse a ellos, además les das la oportunidad de deshacerse de las cosas no deseadas. Una fiesta o una venta de garaje no tiene por qué ser costoso, con una organización a tiempo y un poco de ayuda podes hacer algo muy ameno que ayude a conocer al barrio.

