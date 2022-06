Mi primer bonsai

Sin duda los bonsais son muy decorativos y, si bien se están viendo con mayor frecuencia en los últimos años, es un arte que se originó hace dos milenios en China, y tiempo después se trasladó a Japón. Bonsai significa “cultivado en bandeja’.

El bonsai, cultivado por los monjes, estaba ligado a los nobles y la alta sociedad, era considerado puente entre el cielo y la tierra y simboliza la eternidad, ésto último tal vez tenga que ver con el hecho de que es un arte viviente, y, bien cuidado, un bonsai puede pasar por muchas generaciones sin perder su belleza.

Tener un bonsai en el interior o en un jardín siempre es una idea acertada, tienen estilo y es imposible no mirarlos y admirarlos, pero lo cierto es que es una planta que requiere mucha atención y cuidado si queremos que sobreviva y sacarle provecho de su diseño. Un bonsai no es la mejor planta para regalar ya que no podemos asegurarnos que la persona que lo recibe realmente se quiera dedicar a éste arte, pero si decidimos tener uno no podemos dejar de conocer ciertos datos que en éste libro de ideas te contamos para que te introduzcas en el mundo del bonsai y disfrutes sus beneficios.