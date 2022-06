6 consejos para evitar los típicos errores en decoración con arte

No hay nada peor que dejar tus paredes desnudas y vacías porque no se te ocurre que agregarles. El aburrimiento es uno de los factores que hace que no te sientas a gusto en tu casa y quieras estar en cualquier otro lado menos ahí.

Incorporar elementos decorativos a los muros de tu casa puede ser un proyecto que te lleve una temporada de tu tiempo pero será una apuesta acertada de la que no arrepentirás después.Quizá al principio te asuste el vacío blanco pero de a poco le inyectarás toda tu personalidad y creatividad para hacer de tu nido un lugar único.

Pero homify quiere advertirte por medio de estos consejos para que no cometas los típicos errores que suelen cometerse al embarcarse en esta tarea.