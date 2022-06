La ventana justa y necesaria: guía completa de sus materiales

La madera es el más bello de los materiales de construcción que se luce singularmente en las aberturas, sobre todo en las ventanas. Es un producto natural que ofrece todas las ventajas posibles, como resistencia, durabilidad y aislamiento. De todos modos, los inconvenientes, además de su costo elevado, implican un mantenimiento y cuidado especiales.

A diferencia de los materiales de construcción que derivan de procesos químicos, como el aluminio o el PVC, la madera no emana toxicidad alguna. No obstante, es polémico su uso en muchos países donde aún no está regulada la forestación con fines comerciales.