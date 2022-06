Tips para limpiar y mantener los electrodomésticos de casa

La heladera es de esos lugares donde si no se nos olvida limpiar, fingimos que no nos acordamos. Y es que no hay nada más tedioso que vaciarla, sacarle cajones, restregar estantes y limpiar las puertas por dentro y por fuera.

Lamentablemene se ensucian con frecuencia, especialmente la crispera donde quedan olvidados a veces frutas, vegetales o verduras que no comimos y que se descomponen en su interior. Desagradable, lo sabemos, pero no por eso menos real.

Cuando abramos la heladera y la encontremos relativamente vacía, algo así como el día antes de ir al supermercado porque no tenemos literalmente nada que comer, podemos aprovechar y hacer una rápida pasada con agua y una esponja un poco rasposa. No recomendamos las de metal ya que resultan demasiado afiladas y rayarían las superficies de plástico, haciendo que la suciedad se aferre mejor la próxima vez.

La imagen es de las geniales Gutman+Lehrer Arquitectas que nos deslumbran con sus líndisimas cocinas.