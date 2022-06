6 consejos infalibles para limpiar superficies de cristal

En este libro de ideas les presentaremos 6 consejos para que nuestras superficies de vidrio se vean realmente cristalinas .

Limpiar vidrio o cristal es una faena un poco más dura que pasarle un trapo a otras superficies. Este material se mancha sólo de tocarlo convirtiendo su limpieza en una tarea que nos puede producir bastante irritación.

Es por ello que decidimos que una guía para facilitar este tipo de limpieza sería de gran ayuda y seguramente después de aplicar estos trucos nos daremos cuenta de que no es tan frustrante como nos imaginamos en un principio.

Secar enseguida estas superficies para garantizar total transparencia, limpiar con regularidad, usar vapor o agua hirviendo, elegir el trapo apropiado, añadir vinagre blanco al agua y proteger estas superficies para que no tengamos que limpiarlas tan seguido son los consejos que ampliaremos en las próximas líneas.

El valor estético del vidrio es inapreciable, con su capacidad reflectiva y ese aire cristalino que nos hace pensar en diamantes. En ambientes muy chicos los muebles de este material crean la ilusión de espacio vacío y reflejan la luz, haciendo las veces de prismas. Entonces, ¿tenemos que resistirnos a esas fabulosas mesas de vidrio, espejos decorativos y lámparas de cristal por causa de los cuidados que requieren y por su fragilidad?

La respuesta es no, no tenemos que hacerlo si los tratamos con cuidado, pero no debemos olvidar jamás que no sólo son superficies delicadas, sino peligrosas. Si no se tratara de un material tan fabuloso, que deja pasar la luz y no estorba la visual, muchos seguramente lo limitaríamos a espejos y ventanas. Es por ello importantísimo que nos acerquemos con cautela, especialmente cuando usemos adminículos para alcanzar más arriba o del lado exterior de las ventanas. Mayores precauciones aún cuando se trate de espejos, especialmente si somos supersticiosos y no queremos sufrir los proverbiales 7 años de mala suerte.

Ya que estamos en esta onda de dejar la casa impecable, no podía faltar otro libro de ideas con más consejos y fotos.