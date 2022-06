Ahorrando energía con la ventana correcta

Cada vez más los países están preocupados por el ahorro energético y disponen algunas normativas para que las personas las tengan en cuenta al comprar las aberturas de su casa. Para algunos, las reinas del aislamiento término y acústico son las ventanas confeccionadas en aluminio.

A diferencia de sus parientas de madera, no se oxidan y no necesitan ser pintadas con frecuencia. Además, no te compromete con el medio ambiente ya que no es necesario para su construcción la tala de árboles.

Sin embargo, algunas desventajas de este material tienen que ver con que producen condensación y que a lo largo del tiempo presentan algunos desgastes.

Encantador diseño moderno de Trua Arquitectura.