Un living a puro blanco en seis pasos

¡Esperá, no gastes de más! ¿Por qué no dejás ese juego de sillones tan hermoso que tenés, pero ocupándote vos misma -o vos mismo- de cambiarle el look y llevarlo hacia la pureza blanca que buscás para todo tu living?

Hay muchos géneros y materiales que se usan para tapicería. Desde el cuero sintético hasta los tejidos naturales, pasando por las delicadas texturas de los textiles específicos para tapicería, con relieves y estampas. Vas a pasarte más de una tarde buscando ese tapiz ideal para tus sillones, pero valdrá la pena, ya lo verás. En la imagen de arriba, un cálido y perfecto espacio de Viviana Pitrolo Architetto.