7 Usos prácticos para un cuarto pequeño

Si alquilamos una propiedad, sea casa o departamento, es normal que nos tengamos que adaptar a las estructuras de la misma, luego de cubrir nuestras necesidades muchas veces pasa que hay un cuarto pequeño que no cumple ninguna función, y siempre surge la duda ¿qué hacemos con él? Por supuesto que lo inevitable, si no tenemos un plan, es que termine siendo un depósito de cosas que no usamos, incluso de cosas que no nos sirven. Para evitar esto último una buena idea es planear y transformarlo en un cuarto de utilidad para aprovecharlo e integrarlo al resto de la casa, e incluso permitir que sea un lugar al que podamos invitar a los visitantes de nuestra casa.

No te pierdas éstas ideas que te damos para transformar ese cuarto vacío en un cuarto bello y de utilidad.