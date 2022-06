Plantas de interior para una casa sin luz natural

Ésta planta más conocida como Hojas de salones es un aliado a la hora de decorar el interior de una casa o incluso un patio con poca luz, no requiere luz directa del sol, sus hojas verdes y anchas son imposibles que pasen desapercibidas ya que crecen directamente desde la raíz, lo cual hace que en una maceta adquieran gran tamaño. Si bien es ideal que estén en un ambiente fresco necesitan ser regadas una vez por semana, no más que eso. Al tener hojas grandes y suele ser común que se acumule polvo en ellas y se nota por el brillo de éstas, pero esto no compromete la vida de la planta, pasándole un trapo por las hojas vuelven a estar impecables.