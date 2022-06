Falsos mitos en decoración

¿Los estampados no se mezclan? ¡Falso! Cuántas veces vemos en revistas y en la pasarela outfits que son mezclas de estampas y ¡quedan divinos! En decoración la combinación de rayas, cuadros y texturas es una tendencia que se viene en alza y no implica necesariamente caos visual, de hecho es una muy buena manera de darle un toque cálido a los ambientes, sobre todo si hablamos de casas de fin de semana. Si combinamos estampas lo imprescindible es concentrarse en la gama de colores que usamos, elegir una gama y no salirse de ella porque si elegimos mal los colores puede generar un efecto en la vista bastante molesto que no nos van a dar ganas ni de mirar el ambiente, mucho menos de quedarnos ahí. Entonces lo más importante no es respetar las texturas o las estampas sino movernos siempre en la misma gama de colores, pudiendo tener una alfombra acebrada en el living y sobre los sillones almohadones con lunares o de estilo hindú.

Podemos ver en Tienda de costumbres hermosos tapices y bordados, ideales para llenar los ambientes de vida animándonos a mezclar.