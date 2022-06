6 consejos para una iluminación exterior maravillosa

Con el verano que está palpitando a cada segundo, tu cuerpo te pide pasar más tiempo en los espacios exteriores. Especialmente, durante las noches donde las temperaturas amenizan el ambiente con sus agradables brisas.

En esos momentos, es ideal salir a dar un paseo, una larga caminata o simplemente gozar de las comodidades de tu jardín o terraza para cenar con amigos o tomarte un café antes de acostarte.

El tema es la iluminación. A veces no es suficiente o no te inspira a transportarte al exterior porque no tiene todo el encanto que se necesita para que ese espacio brinde su pleno potencial.

Sin embargo, no hay que preocuparse porque homify ha pensado en diferentes maneras de dar luz que te darán ganas de quedarte afuera toda la noche.