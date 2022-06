Cerámica y porcelanato: 10 opciones para tu piso que te van a enamorar

El piso de una habitación puede ser parte de la decoración, cuando consideramos la posibilidad de utilizar cerámicas o porcelanato sabemos cuán amplio es el panorama a la hora de diseñar nuestra casa.

No hay dudas de que estas opciones suelen ser las más elegidas a la hora de lograr una habitación bonita y que no cueste mucho, su precio es accesible y teniendo en cuenta su resistencia y durabilidad, no hay dudas de que es una de las opciones más convenientes. No te pierdas estos ejemplos de cómo u piso de cerámica puede darle el toque de elegancia que le faltaba a una habitación, cómo se adapta al estilo y también cómo puede tomar protagonismo, ¡No vas a poder elegir uno solo!