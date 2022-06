6 consejos para impresionar a las suegras más exigentes

En este punto no podemos escatimar, no hay excusas. Nuestra casa debe estar impecable, inmaculada. Es posible que nuestra suegra no sea de esas señoras que pasan los dedos por cada superficie en búsqueda de polvo, pero recibir cualquier visita y más una tan especial como ésta, en una casa sucia es imperdonable.

Dos de los lugares donde tenemos que centrar nuestra atención, como siempre que nos dedicamos a estas tareas, son el baño y la cocina.

Por otro lado también nosotros disfrutaremos la casa limpia, así que ganamos por todos lados.