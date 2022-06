Diseñando el área chill out

El slang inglés chill significa relajar y en español ya es común denominar el lugar donde vamos a encontrar ese relax como chill out . Esta expresión que encontramos más que nada en el ambiente de la noche, donde las mejores fiestas ofrecen un área de chill out para que podamos sentarnos y descansar un poco lo pies y los oídos del baile y del volumen de la música, puede ser una realidad en casa.

En este libro de ideas las presentamos 6 espacios con elementos necesarios para crear ese anhelado lugar que no tiene la formalidad del comedor y el living pero sí algunas de sus comodidades.

Hablamos de un ambiente sumamente flexible, puede albergar a dos personas o a diez. Lo importante es que transmita paz, que nos permita un reposo o refugio cuando tenemos la casa llena de gente y que sea muy, pero muy invitador y cómodo.

Si creemos que no tenemos lugar en casa para crear un espacio semejante, les recomiendo que le echen un vistazo a este libro de ideas. Ayudará a identificar en cada ambiente esos espacios vacíos que a veces no sabíamos que teníamos y mucho menos se nos ocurría aprovechar.

Un chill out que se respete debe reunir los siguientes elementos: asientos confortables y preferiblemente bajos, una iluminación amable, otros muebles como mesas ratonas o auxiliares para apoyar vasos, copas o platos chicos, idealmente una chimenea para las noche de invierno, una elección de textiles que sea cool y muy creativa, ya que no queremos que este lugar termine pareciéndose al saloncito de la abuela y por supuesto nuestro toque personal que no debe faltar jamás.