Jardines: 6 consejos para elegir la mejor madera

No todas los tipos de maderas tienen la misma calidad para construir con ellas. Algunas son más resistentes y perdurables que otras.

Para la instalación de una tarima de madera o deck en tu jardín deberías tener en cuenta algunos factores ya que un material no demasiado duro o que no estuvo estacionado el tiempo suficiente, no tendrá un buen rendimiento en la intemperie.

Las maderas más requeridas para que tu jardín reboce de felicidad, son las de eucaliptus, cedro o lapacho debido a su gran durabilidad y peso

Increíble diseño de Cristina Le Mehauté Estudio de Paisajismo.