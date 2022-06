Organizando la cocina perfecta…

Los estantes en la cocina son un elemento tan imprescindible que me atrevería a decir que no conozco una donde no los hubiera, no importa cuán diminuta sea. Pueden estar a la vista o no. También pueden colocarse en cualquier espacio libre muy fácilmente brindándonos más superficie de guardado.

Los hay en madera, plástico, acero, vidrio o melanina. También pueden ser aéreos o formar parte de alacenas o estructuras completas, es decir estanterías. Están y deben estar en todas partes por su simplicidad y fácil mantenimiento, ya que no necesitan de los herrajes que encontramos en los cajones.

Acá les mostramos otra toma de esta cocina.