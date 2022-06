Ideas para baños pequeños

Definitivamente la elección depende de cada espacio en particular. Ahora, si tenés chance de colocar una ventana, norma básica: un espacio, sobre todo un baño, ventilado e iluminado naturalmente siempre es la mejor alternativa. Además una ventana de dimensiones generosas inyecta una cuota de amplitud, que en un baño pequeño obviamente no viene mal.

Desde Polonia, Livinghome trae un diseño muy particular. En este magnífico loft se conserva la cancelería original y se crea un baño que, lejos de la privacidad, se integra al corredor y queda casi al descubierto. Además se aprovecha al 100% la luz natural que entra por la ventana y la doble altura del espacio. Si no te molesta ser mirado o mirada, la propuesta no deja de ser práctica y original. ¿Qué opinás?