10 Escaleras modernas que no necesitaron de pasamanos

Los escalones flotantes es una idea clásica a la hora de asegurarnos mucho estilo en la escalera pero también un ambiente no sobrecargado. Si bien este no es el caso de una vivienda de pocos metros que necesitaba ahorrar espacio, este diseño amplía aún más la sensación de un ambiente espacioso. El color de la madera resalta en medio de un ambiente blanco reforzada por la iluminación y no podemos negar que un pasamanos en esta escalera no la dejaría lucirse tanto.