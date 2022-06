10 Patios y jardines con césped artificial ¡Nadie notará la diferencia!

Si tenes una terraza el césped sintético puede cambiar drásticamente cómo la utilizas, no hay dudas de que el verde en sí suma mucho en áreas al aire libre y, aunque no sea natural, nos proporciona una sensación de serenidad y descanso. Eso sí, en caso de que vivas en áreas donde en verano la temperatura aumenta y tu terraza no disponga de sombra, tené en cuenta que el riego es fundamental para crear un área cómoda de utilizar apenas baja el sol.