Cocinas negras, ¿quién se atreve?

En este libro de ideas les mostraremos 6 cocinas cuyo color dominante es el negro.

Estamos muy acostumbrados a ver cocinas blancas o con tonalidades claras. Siempre funcionan cuando queremos que este ambiente se vea más amplio y luminoso. Ahora, en espacios más grandes en los que entre luz natural a raudales, una cocina negra puede ser una elección única.

El negro es un color elegante a la par que dramático. Si queremos trasladar estas características a nuestra cocina, funcionará igual que cuando lo adaptamos a nuestro estilo personal. Es el equivalente en diseño de interiores al little black dress, va con todo y nunca nos deja mal. Combinado con blanco o con gris, se traduce en espacios refinados y sobrios. Si queremos una paleta más audaz, el rosa ya sea pálido o fuerte, es una apuesta arriesgada, pero que suele pagar bien.

Una ventaja que no es menor en el uso del negro en la cocina es su bajo mantenimiento. Mientras que pisos y superficies blancas deben limpiarse constantemente porque una simple mota de polvo convierte la impoluta cocina en un lugar que nos parece desprolijo a primera vista, el negro aguanta básicamente cualquier cosa.

No es esto una excusa para relajar la limpieza en uno de los espacios que más gérmenes puede llegar a generar en casa. Lo que es muy cierto es que las marcas de pisadas u otras manchas inevitables no se apreciarán de la misma forma en pisos y superficies más oscuras y no estaremos esclavizados con el omnipresente trapo húmero en la mano.

No cualquiera está listo para decidirse por el negro en su totalidad desde el vamos. Para aquellos a quienes les seduce la idea pero aún tienen dudas, les recomiendo que le echen un vistazo a este libro de ideas, en el que verán cocinas con toques de negro que pueden ayudar para empezar. Para los que estemos listos para zambullirnos en pintura negra, acá van estas 6 cocinas.