La construcción de una hermosa casa familiar ¡Pasito a pasito!

No hay dudas de que cuando se trata del exterior, no hay nada más lindo que los materiales naturales, la madera particularmente aporta un encanto único, pero lo cierto es que si no la mantenemos en buenas condiciones e invertimos en su cuidado, su durabilidad en buen estado puede ser realmente corta.

Al utilizar madera en el exterior tenemos que tener en cuenta las condiciones climáticas, tanto el sol como la lluvia suelen hacer estragos si no la protegemos debidamente, pero también insectos como las termitas, actúan en silencio y cuando nos damos cuenta que están molestando puede ser tarde, por eso invertir en productos de buena calidad y fumigación es necesario para lograr una mayor durabilidad de la madera.