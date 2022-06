6 Formas económicas de renovar un espacio ¡Como un profesional!

Seguramente habrás mirado a tu biblioteca o estantería y pensado ¡cuánto desorden tiene!, en vez de pensar en comprar otra o cambiar el modelo podemos darle un giro al modo en que almacenamos las cosas. En lugar de tener la colección de CD o de DVD expuestas, viejas revistas o inclusos antiguos adornos que no no nos sirven ¿por qué no guardamos todo eso en cajas? Las cajas son una gran forma de ordenar espacios con onda, en formato liso y jugar con la composición como MOBIMIO, o estampados pueden hacer muy creativo el momento de organizar.