Esta casa en Santa Fe te dejará suspirando y queriendo mudarte ya

La geometría está íntimamente relacionada con la práctica arquitectónica, desde casi los albores de la misma y hasta nuestros días, siendo un complemento no solo desde el punto de vista constructivo y estructural sino también desde el punto de vista estético. Organizar una vivienda a través de volúmenes no es algo que no hayamos visto o tratado desde este espacio, pero en el caso particular de la obra que hoy nos ocupa existe una búsqueda por darle una vuelta más de rosca al uso de la geometría en particular y al diseño en general. Dua arquitectos nos da una modesta pero clara demostración de que no hacen falta mayores recursos que con lo que contamos a mano para hacer arquitectura.