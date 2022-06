Encontramos la casa de campo perfecta… ¡Y está disponible para mudarse!

Esta imagen nos da una plena demostración de que no es necesario ocupar todo el espacio para que este no nos quede vacío, sino que apenas con algunos gestos se puede completar un espacio sin recurrir al criterio de llenado. La alfombra circular en el medio de la sala juega un papel en este sentido por lo tanto no es un gesto caprichoso, pues si no estuviera en su lugar, la sensación seria radicalmente diferente.