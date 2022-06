Feng Shui en el dormitorio: 7 truquitos para lograr el mejor descanso

Así como nos preocupamos por lo que se ve en nuestro dormitorio, lo que no se ve y está guardado también tiene energía. Es importante mantener el placard o vestidor ordenado, pero principalmente debemos realizar una limpieza y sacar lo que ya no usamos, existen prendas que pasan los años y no nos las ponemos ni una vez, así que mejor será sincerarse, sacar lo que no utilizamos y dejar lugar para que nuevas cosas entren, de modo contrario tendremos una carga energética estancada que no permite la llegada de cosas nuevas.