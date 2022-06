10 Errores fatales a evitar a la hora de decorar tu patiecito

Muchas veces, cuando se trata del patio o jardín, al ser un espacio que no utilizamos frecuentemente, nos olvidamos de los detalles y al momentos de querer pasar un rato allí nos damos cuenta que los sillones no son cómodos, que no existe espacio con sombra o incluso que la mesa nos resulta incómoda y poco útil.

Atender a detalles como una sombrilla, unos cómodos almohadones o incluso tener unos sillones reclinables guardados para cuando tengamos ganas de tomar sol es una buena forma de asegurarnos un cómodo uso del patio.