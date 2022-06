15 Canteros y macetas para exteriores hermosos ¡Y 100% originales!

Para tener un cantero con plantas en el patio, en el balcón o en la terraza, no es necesario gastar mucho dinero; lo más importante es gestionar una pequeña planificación con los elementos y accesorios esenciales que componen el paisaje y estilo de tu hogar. El primer paso será por eso investigar cuál es la mejor especie para decorar tu área externa. A la hora de la compra es recomendable no mezclar demasiado los follajes para no crear la sensación de desequilibrio en el jardín. Otro elemento fundamental es prestar atención al tamaño de las especies de plantas para que se adecuen correctamente al sitio. Después, te tocará elegir el tipo de cantero o maceta que mejor se lleve con tu espacio disponible y con la impronta general del lugar.

Hoy vamos a ver 15 propuestas de canteros y macetas de plantas fabulosos e inspiradores. Esperamos que te ayuden a tener un espacio espléndido, después de todo, no importa el tamaño de tu área externa, sino contar con un ambiente con flores y plantas en el hogar que te haga feliz.

¡Inspirate!