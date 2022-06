¿Cómo sacarle partido a las escaleras?

Pueden ser fotos, cuadros o un collage de todo lo que se nos ocurra, las escaleras son el lugar perfecto para desplegar arte y recuerdos.

Podemos convertir las paredes en galerías de retratos familiares o si nos sentimos incómodos con ese tipo de despliegue, podemos incorportar óleos, serigrafías, acuarelas o fotografías.

Si nos decidimos a darle este uso a las escaleras, nuevamente deberemos recordar que la iluminación juega un papel clave. Podemos ver en la imagen que los marcos aportan un toque alegre y juguetón, así como la distribución de las fotos que no es muy tradicional y funciona de maravilla. No descuidemos ningún aspecto para que este espacio se convierta en una verdadera galería de arte que no tenga nada que envidiarle a un museo.