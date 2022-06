8 Casitas pequeñas pero súper cómodas ¡Y mucho más económicas!

Tener una casa pequeña no significa resignar confort y buen gusto. Estos detalles no son privativos de las mansiones o departamentos lujosos. Hay diseños que tienen pocos metros cuadrados, pero por dentro son pequeños palacios donde todo está al alcance de la mano, pero tiene detalles inigualables de calidad y comodidad. En este libro de ideas les vamos a mostrar 8 pequeñas casas super confortables que seguramente les despertarán una sana envidia. No solo son encantadoras, también son más fáciles de mantener, y en menos tiempo.