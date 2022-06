7 Diseños de escaleras pensadas para casas con poquito espacio

Las sensaciones que puede transmitir una escalera son impactantes. ¿Quién no tiene presente la escena de la película Laberinto , con David Bowie subiendo escaleras que bajaban y bajando escaleras que no llevaban a ninguna parte? Un poco eso puede experimentarse con las escaleras modernas y simplificadas, que muestran el revés de la trama, la otra parte desnuda de estos dispositivos que conectan puntos equidistantes entre el arriba y el abajo. En el caso del Grupo PZ, vemos una escalera blanca en medio de la habitación, con el alivio de unos barandales de aluminio para no tener que subir a gatas.