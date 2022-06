6 Secretos para tener siempre una casa impecable

Más allá de cuántas veces por semana limpiamos la importancia está en los productos que utilizamos y a diferencia de lo que se puede pensar, los más caros y comerciales no siempre son garantía de buenos resultados. Productos que no pueden faltar para una buena limpieza son: detergente, bicarbonato, desengrasante y vinagre, para lograr una buena limpieza con estos productos y un poco de agua tibia será suficiente. Te podrás haber dado cuenta que la lavandina no la nombramos, es que es un producto muy fuerte, puede causar malestar en las vías respiratorias y con su uso constante arruina cualquier superficie.

Si queres erradicar los químicos de la limpieza, te recomendamos: Paso a paso, cómo limpiar el baño sin químicos ni productos tóxicos, vas a ver qué fácil y económico puede ser limpiar el baño.