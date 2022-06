Tips para lograr un living rústico

En el estilo rústico los muebles u objetos que son fabricados en masa definitivamente no van. Te tenés que inclinar por las superficies lisas y de perfiles fuertes. Para lograrlo podés echar mano a la reutilización que está tan de moda y que es una premisa que no falla. Además seguro que en tu casa algo encontrás. Y si no lo creés, veamos esta repisa de Woody Paletten Design. Hecha con palet es una idea económica que rejuvenece la decoración dándole un toque de originalidad. ¿Te animás a hacerla?