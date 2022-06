Habitaciones de bebé: propuestas súper prácticas

Si tenés un peque en casa, este libro de ideas es para vos. Propuestas súper divertidas y originales de habitaciones de bebé para crear un espacio cómodo y moderno. Toques de fantasía, estilos con cierto aire tradicional y mucho color para un espacio de la casa en donde la calidez y practicidad deben ir de la mano.

Por otro lado, si en tu casa no tenés mucho lugar, ¿te imaginás una habitación multifunción? Los bebés por lo general no necesitan espacios muy grandes; quizás en el mismo cuarto podés combinar una sala de lectura o un pequeño escritorio. Mientras no te olvidés del mobiliario esencial: una acogedora cuna, una mesa para cambiar pañales, varios cubículos de almacenamiento y un lugar cómodo para sentarse y amamantar, lo demás lo podés ir diseñado de acuerdo a tus necesidades.

¡Empecemos el recorrido por algunas ideas!