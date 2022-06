10 Baños pequeñitos con bidet ¡Nunca puede faltar!

Este artefacto fue creado en Francia, en tiempos en que la limpieza corporal se realizaba solo una vez por semana. Fue inventado para asear las zonas púdicas del cuerpo, mientras no llegaban los días destinados al aseo integral. El bidet con lluvia data de 1750, y hasta 1900 se instalaba en los dormitorios. Con la modernidad se modificó este hábito y se llevó el bidet al cuarto de baño junto al inodoro.

En Europa el bidet es tan importante el inodoro y la bañera, y un hogar no se considera bien equipado si no cuenta con él. En este libro de ideas les queremos mostrar varios modelos de baños pequeños equipados con bidet. Existen dos tipos básicos de bidets, con y sin lluvia y aunque parezca extraño, hay muchos baños que no lo tienen. En EE.UU. prácticamente no se utilizan, y en muchos casos no se conocen. Sin embargo, la industria los produce para exportar.