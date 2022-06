Cómo mantener ordenado el dormitorio con estos 7 truquitos mágicos

Si bien cada dormitorio es un mundo no podemos negar que una constante en el desorden es la ropa fuera de su lugar, prendas desparramadas por el mismo placard, la cama, algún sillón, incluso sobre la tele o algún otro artefacto. Es común que a la hora de vestirnos probemos varios outfits antes de decidirnos, pero no tenemos por qué dejar nuestro cuarto en un estado casi catastrófico. Disponer de un vestidor puede ser la mejor solución, porque, en caso de que no podamos ordenar luego de vestirnos, dejar el desorden del otro lado de la habitación es una gran forma de mantener el área de descanso despejada. Podemos incluso crear un divisor con alguna placa, biombo o espejo, no es necesario una nueva habitación para crear un vestidor funcional.