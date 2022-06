Tu hogar es tu refugio – ¡Hace de él un lugar para el relax!

Creá una zona de en tu casa donde relajarse sea la función clave. Que sea conveniente para realizar alguna actividad relajante como leer, escuchar música o ver una película. No es necesario destinar toda una habitación, sólo tenés que seleccionar un lugar que está fuera de la corriente principal de la actividad doméstica. Agrégale asiento espacioso, buena iluminación, y una pequeña mesa al alcance. La única regla es que no se puede utilizar este espacio si no es para relajarse.