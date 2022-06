Paso a paso: Cómo limpiar el baño sin químicos ni productos tóxicos

Elegir limpiadores ecológicos no es sólo una cuestión de moda sino que es un cambio a tener en cuenta por varios motivos más: en primer lugar porque son amigables con el medio ambiente y generan menos desechos al no tener que comprarlos en envases descartables, también no podemos dejar de tener en cuenta que cada vez se observan más casos de reacciones alérgicas y dermatitis generadas por los limpiadores tradicionales, especialmente cuando sin conocimiento, se mezclan distintos productos buscando una mejor limpieza; usualmente no nos basta con los limpiadores de siempre y nos tentamos a comprar nuevos productos gastando cada vez más en los supuestos aromas nuevos, fórmulas renovadas, etc. y resulta que el presupuesto para limpieza parece siempre en aumento.

Si bien comenzar a incorporar productos ecológicos puede generar un primer gasto, lo cierto es que ciertos productos o plantas una vez adquiridos rinden mucho y difícilmente volvamos a tener un gran gasto en productos de limpieza.