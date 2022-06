¡8 Ideas sencillas para cambiar tu fachada y dejarla modernísima!

¿Pensás que hasta que no renueves todos los interiores no podrás ocuparte de la fachada? ¡Pobre fachada! Ella también necesita una onda. Sobre todo hoy en día, con todas las novedades, materiales y propuestas modernas, sofisticadas, y novedosas que existen. No es necesario hacer una reestructuración de toda la casa para plantear una fachada nueva, con volúmenes, aleros vanguardistas, texturas y luces.

Por lo pronto, aportamos nuestro grano de arena mostrándote 8 propuestas bien, bien, bien modernosas. En ellas vas a encontrar colores modernos y diseños modernos de fachadas en distintas opciones, para que encuentres aquella que se adapte mejor a tu casita. ¡Andá afilando el ojo!