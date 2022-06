25 Casas sencillas muy fuera de lo común ¡Y muy fáciles de imitar!

Cuando no contamos con un presupuesto demasiado holgado mucha veces pensamos que no podremos tener una casa del todo linda. Pero no siempre pasa esto, ya que una casa puede ser pequeña, incluso prefabricada, y aún así ser preciosa. Con creatividad e ideas innovadoras se pueden lograr maravillas como las que les queremos mostrar en este libro de ideas. Ojalá les sirvan de inspiración para animarse a encarar el proyecto de la casa propia con poca inversión.