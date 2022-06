¡En esta súper casa te vas a sentir de vacaciones todo el año!

Podríamos hablar a ciencia cierta de el espacio de la piscina como un lugar cubierto y cerrado, pero justamente es lo que no pretende ser mas allá de su condición de cubierta. El espíritu de este espacio no solo en la materialización del mismo al recurrir a una cubierta vidriada es el de un actividad netamente relacionada con el aire libre y el exterior espíritu que por cierto no pierde ante la presencia de la cubierta.