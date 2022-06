La reforma radical de un viejo patio sin vida ¡Deck y mucha sombra!

Cuando adquirimos una propiedad es común que ciertas áreas no están bien aprovechadas, el espacio ofrece el lugar ideal para cierto tipo de patio, terraza o jardín pero seguramente lo que recibimos son metros abandonados, en mal estado y con elementos que piden ser tirados a la basura. En estas situaciones es difícil poder ver las potencialidades del terreno, pero eso no significa que nuestra imaginación no busque la mejor opción. Hoy te traemos un exterior abandonado, una galería que lucía vieja y sin chances de transformarse en algo lindo, el proyecto se centró en aprovechar este espacio exterior y brindar el lugar ideal para disfrutar al aire libre con la comodidad del hogar.

No te pierdas esta reforma de Phu Bortnowski que te sorprenderá y seguramente hará que veas con nuevos ojos viejos rincones de tu casa.