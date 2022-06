Cómo puedo decorar mi casa con libros

Para los amantes de los libros, una gran posesión de ellos no tiene porqué ser sinónimo de problemas o acumulación cuando se les puede dar protagonismo en la decoración de la casa. Utilizarlos como accesorios en la decoración es un aliado a la hora de darle personalidad a nuestro hogar, un punto extra es que es una buena manera para que no queden en el olvido y ojearlos de vez en cuando. Es mantener a la vista los recuerdos e historias que ellos guardan, y también un muy buen recurso tanto para el que tiene muchos libros y ya no les entra en la biblioteca, pues puede distribuir los más utilizados o vistosos por el resto de la casa, hasta para el que tiene pocos, porque puede aprovechar y llenar varios espacios de pequeñas colecciones de libros. Acá te damos varias ideas para sacar provecho de esos objetos tan amados por muchos.