Pequeñas ideas para decorar los pasillos de tu casa

En ciertas ocasiones consideramos que queremos tener una biblioteca, pero no estamos seguros debido a que muchas veces ocupan gran tamaño en la habitación, o nos da la impresión de que la hace más chica y nos agobia.

¡Los profesionales de Lemonbe nos traen una estupenda idea! Una biblioteca modular es excelente para ordenar todos nuestros libros. Mantendrá la sensación de un espacio abierto, y a la vez, nos permitirá tener un sitio con onda, que no solo nos brindara la alternativa de organizar los libros, si no además, poder colocar otros objetos decorativos que a veces no sabemos dónde ponerlos.

¡Tus pasillos estarán súper coloridos y tendrás un lugar para decorarlos con lo que desees!