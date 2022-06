¡Culpables! 10 Cosas que todos guardamos y que no necesitamos

A menos que recién te hayas mudado a una nueva ciudad o país, seguramente tenés en el placard mucha ropa que ya no utilizás, ropa que a pesar de estar en buenas condiciones no usaste nunca o ya no te queda, pero también ropa vieja que la pensas como posible pijama, para hacer ejercicio o incluso como trapo para limpiar.

Todo aquello que no usaste en el último año no debería estar en tu placard, ocupa lugar y lo cierto es que no lo vas a utilizar, por eso es bueno hacer una limpieza, separar lo que ya no usas y dividir lo que se puede donar o regalar y lo que se debe tirar. Esto hará que tu placard esté más ordenado y que elegir la ropa sea algo rápido y fácil.