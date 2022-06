7 elementos esenciales del estilo escandinavo

En este libro de ideas les acercamos 7 elementos del estilo escandinavo para los fanáticos de todo lo nórdico.

El diseño y arquitectura escandinavos son cada vez más populares. Ha sido una fiebre que se extiende desde 1950 y cada vez gana más adeptos. Este estilo tiene una filosofía de 360°: desde las construcciones, pasando por los muebles y objetos decorativos, deben ser estéticamente impecables desde cualquier ángulo.

Los conceptos de funcionalidad, materiales, formas, diseños y colores reflejan las duras condiciones climatológicas de estos países europeos. La oscuridad en el invierno, la luz constante en verano y las temperaturas extremas han sido factores determinantes que han modelado este estilo.

La ideología política no ha sido menos importante, ya que la premisa es que el diseño y la belleza no deberían estar supeditadas solamente a los que pueden pagar más. Este socialismo del diseño ha hecho que los arquitectos y diseñadores nórdicos se inclinen por piezas que rechazan cualquier adición superflua. Todo debe tener una función y una utilidad. Como decía Antoine de Saint Exupéry: un diseñador sabe que ha logrado la perfección no cuando no haya nada que añadir, sino cuando no haya nada que quitar .

Los materiales también nos hablan del amor que siente la gente que vive en estos países por la naturaleza. El uso de la madera y formas que nos recuerdan a árboles, hojas o flores son una constante.

Si quieren más información sobre este fascinante estilo, no dejen de leer este libro de ideas. Es que se pueden escribir volúmenes sobre el diseño escandinavo a pesar de su aparente simpleza.