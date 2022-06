¿Cómo deshacernos de malos olores?

Para tener una casa que huela siempre bien, hay un paso fundamental y no se puede hacer trampa, ni tomar atajos: la limpieza. Una casa limpia debería estar libre de malos olores que suelen tener su origen en la suciedad.

Siguiendo en esta línea, los malos olores tienen una causa. Puede ser humedad, residuos de suciedad o bacterias, comida en descomposición y olores propios de combustión son algunas de ellas. Si queremos deshacernos del mal olor hay que atacar el problema de raíz para tener una solución efectiva y duradera.

En este libro de ideas les acercaremos 6 trucos que sirven justamente para enfocarnos en las causas y no en tratar de contrarrestar el mal olor con ambientadores y perfumes.

Lo mejor de todo es que los productos que les proponemos utilizar son naturales, baratos y fáciles de encontrar, seguramente los tendrán en su cocina. Al no ser tóxicos no ponemos en peligro a nuestra familia o mascotas y no nos exponemos a los químicos usados en desinfectantes y antibacteriales.

Incorporando estos facilísimos hábitos nos desharemos de malos olores para siempre.